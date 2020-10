Cor 16:26 Alitalia taglia i voli da Alghero e Olbia Sempre peggio: tagliati i voli serali di rientro a Roma e Milano. Chi viaggia da Alghero e Olbia costretto a pernottare in Sardegna oppure sobbarcarsi 300 chilometri e raggiungere lo scalo aeroportuale di Cagliari







Calano infatti le tratte giornaliere dal mese di ottobre da e per l’Isola e gli aeroporti del nord sono quelli a subire il contraccolpo peggiore. A Cagliari, nonostante la riduzione delle frequenze, i voli garantiscono una copertura nell’arco della giornata. Diversa la situazione sugli scali di Alghero e Olbia, dove addirittura viene garantita soltanto la possibilità del ritorno in giornata su Roma e Milano, ma non il contrario.



In pratica chi dovesse venire in Sardegna sarà costretto a restarvi almeno una notte: gli orari dei voli infatti non permettono il rientro il giornata sia da Olbia che da Alghero e i viaggiatori sono costretti a partire il giorno successivo, oppure sobbarcarsi 300 chilometri e raggiungere lo scalo aeroportuale di Cagliari. Commenti ALGHERO - La Sardegna ed Alghero in particolare, in previsione della stagione invernale, si ritrovano sempre più isolate. Alle cancellazioni decise sui voli internazionali di Ryanair, easyJet, Vueling e WizzAir, tagli programmati da Alitalia perfino sui collegamenti in continuità territoriale.Calano infatti le tratte giornaliere dal mese di ottobre da e per l’Isola e gli aeroporti del nord sono quelli a subire il contraccolpo peggiore. A Cagliari, nonostante la riduzione delle frequenze, i voli garantiscono una copertura nell’arco della giornata. Diversa la situazione sugli scali di Alghero e Olbia, dove addirittura viene garantita soltanto la possibilità del ritorno in giornata su Roma e Milano, ma non il contrario.In pratica chi dovesse venire in Sardegna sarà costretto a restarvi almeno una notte: gli orari dei voli infatti non permettono il rientro il giornata sia da Olbia che da Alghero e i viaggiatori sono costretti a partire il giorno successivo, oppure sobbarcarsi 300 chilometri e raggiungere lo scalo aeroportuale di Cagliari.