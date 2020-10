G.M.Z. 17:00 Di Gangi stoppa la Fondazione «E´ un ente strumentale dell´Amministrazione comunale di Alghero. Punto». Parole semplici, chiare e dirette ai vertici della Fondazione Alghero quelle pronunciate dall´assessore al Turismo in Consiglio comunale. Ancora schermaglie interne alla maggioranza







Nella foto: Marco Di Gangi in occasione del suo intervento venerdì in aula Commenti ALGHERO - «La Fondazione deve svolgere il ruolo per cui è nata. E' un ente strumentale dell'Amministrazione comunale di Alghero. Punto. Per quanto riguarda l'ambito turistico, da statuto, dovrebbe intervenire soltanto su espressa delega e su attività e iniziative dell'Amministrazione. Quindi non una autonomia piena come qualcuno probabilmente la ha intesa, ma uno strumento dell'Amministrazione».Fischieranno le orecchie aldi casa aled a Forza Italia in particolare. Parole semplici, chiare e dirette agli unici interlocutori possibili - i vertici della Fondazione Alghero - quelle pronunciate dall'assessore al Turismo della città di Alghero davanti al Consiglio comunale in occasione della seduta di venerdì. Si tratta soltanto dell'ultimo atto dell'infuocata prova di forza in corso all'interno della maggioranza algherese.Dopo le schermaglie delle ultime settimane e il LEGGI ], Marco Di Gangi assesta così, pubblicamente e nell'aula consiliare, il colpo all'indirizzo del presidente Andrea Delogu, nel tentativo, probabilmente, di stopparne ogni velleità decisionale e riportare la gestione della Fondazione nell'alveo programmatico dell'assessorato alla Cultura e Turismo da lui diretto.Nella foto: Marco Di Gangi in occasione del suo intervento venerdì in aula