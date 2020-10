Alessandra Erbì 21:33 L'opinione di Alessandra Erbì Liste d´attesa, terapia intensiva e nuove assunzioni priorità



Da operatrice socio-sanitaria e da cittadina sono assolutamente convinta dell'importanza di tenere alta la guardia sui problemi della sanità locale che tocca sul vivo troppe persone. Per questo motivo, da attivista politica, non posso che condividere al 100percento le parole del mio capogruppo in Consiglio comunale sulle problematiche del Marino e la Chirurgia complessa e augurarmi che le soluzioni proposte vengano presto adottate.



Anche l'Ospedale Civile continua ad affrontare alcune difficoltà. Prima su tutte la rigidità delle liste d'attesa, che costringono molti pazienti a procedere attraverso visite private a pagamento. Allo stesso modo con cui si è riaperto giustamente alle visite al paziente, è importante accelerare sull'incontro medico/paziente, per poter evadere al più presto le molte visite arretrate. La terapia intensiva attende di essere attivata e per farlo urgono anestesisti qualificati. Il tema ci porta subito all'assenza di personale e alla necessità di nuove assunzioni fra gli infermieri e gli Oss.



Vivendolo in prima persona, so bene quanto sia grave il peso dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato. Proprio per questo motivo serve potenziare il nostro servizio sanitario. Una città come Alghero, che durante la stagione estiva arriva anche a triplicare la presenza in città, deve poter offrire una sanità efficiente: è fondamentale per la salute dei cittadini e anche per l'economia algherese. Fratelli d'Italia continua a portare avanti questa battaglia. Su questo tema continueremo a collaborare con i nostri rappresentanti territoriali in regione: il consigliere Nico Mundula e il presidente del Consiglio Pais, convinti che i problemi vadano portati all'attenzione di tutti a prescindere dai ruoli di Maggioranza e Opposizione.



