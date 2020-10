A.B. 19:02 Serie D: reti bianche tra Latte dolce e Muravera Il derby sardo valido per la seconda giornata del girone G e disputato al “Basilio Canu” di Sennori si è concluso sullo 0-0: secondo pareggio della stagione per i biancocelesti







PRIMO TEMPO. Al 5’, ci prova Geroni su calcio di punizione dalla destra: palla fuori. Sette minuti dopo, sulla ribattuta della difesa ospite su una punizione dalla distanza, il nuovo acquisto Guberti tenta il colpo: parabola a scendere, ma fuori bersaglio. Kujabi calcia da lontano, c’è l’intenzione, ma è nulla di fatto. Giallo per Pisanu. Punizione per il Muravera al 22’: ancora Geroni, ancora palla fuori. Ammonizione per Pinna prima e per Bianchi poi. Lo stesso Bianchi va giù in area sull’invito di Scotto, ma l’arbitro lascia proseguire.Giallo per Cadau. Al 41’, Scotto tenta la mezza girata al volo: buona coordinazione, ma la conclusione è alta oltre la traversa. Arriva un'ammonizione anche per l’ex biancoceleste Nuvoli. Dopo un minuto di recupero, le due squadre tornano nello spogliatoio sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Le due formazioni si ripresentano in campo con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 50’, pennellata dalla destra di Nurra per la testa di Scotto, ma Vandelli salva. Sugli sviluppi, la difesa del Muravera stoppa il tiro di Bianchi. Al 52’, primo cambio ospite: dentro Demartis (altro ex del match) per Moi. Sei minuti dopo, tocca a Visconti per Kujabi. Il Muravera prova a farsi pericoloso in avanti sfruttando anche i corner di Demartis, libera il Sassari Latte dolce. Gianni da fiato a Pisanu al 70'. Due minuti dopo, Nurchi conclude angolato, ma Urbietis si allunga in angolo. Al 74', Kone da il cambio a Guberti. Tre minuti dopo, Pinna cede il posto a Fangwa. Al 78’, la deviazione di un difensore sul tentativo di Nurra si trasforma in una parabola insidiosa, con Vandelli a sventare con un gran colpo di reni. Quattro minuti dopo, occasione per Gianni. che però calcia alto. Angheleddu rileva Nuvoli al minuto 83, mentre Masia subentra a Nurchi treminuti dopo. Ammonito Demartis. Nel recupero, ancora un cartellino, stavolta per Masia. Finisce 0-0, secondo pareggio della stagione per i biancocelesti.



SASSARI LATTE DOLCE-MURAVERA 0-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Pisanu (25’st Gianni), Nurra, Scotto, Guberti (29’st Kone), Roberti. Allenatore Stefano Udassi.

MURAVERA: Vandelli, Satta, Loi, Geroni, Legal, Moi (9’st Demartis), Cadau, Kujabi (15’st Visconti), Nurchi (41’st Masia), Nuvoli (38’st Angheleddu), Pinna (32’st Fangwa). Allenatore Francesco Loi.

ARBITRO: Luca Pileggi di Bergamo.



