Uniss: pubblicato il bando secondo semestre







SASSARI - Ancora Erasmus, ancora opportunità di studio all'estero, ancora un'occasione da non perdere all'Università degli studi di Sassari. C'è tempo fino alle 12 di venerdì 9 ottobre per presentare domanda di accesso alle borse di studio Erasmus+.Nel bando 2020/2021 del secondo semestre, l'Università di Sassari ha messo a disposizione dei propri iscritti 2.670 mensilità tra tutti i dipartimenti. La candidatura dovrà essere presentata on-line, attraverso la piattaforma Self studenti, dopo aver consultato il bando pubblicato sul sito dell'Uniss.Studiare all'estero e sostenere esami in un'altra lingua, vivendo un'esperienza fuori dall'ordinario, è un modo per presentarsi più pronti sul mercato del lavoro, oggi molto competitivo e attento al possesso di competenze sempre più trasversali. Da anni, l'Università di Sassari si adopera per porre l'internazionalizzazione del curriculum formativo dei propri studenti fra le priorità ed è uno degli atenei più attivi e produttivi in questo senso. I referenti amministrativi dei Dipartimenti sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, così come l'Ufficio relazioni internazionali dell'ateneo, inviando una e-mail all'indirizzo web relint@uniss.it.