Cor 9:07 Salta il Consiglio per applaudire Salvini «Atteggiamento aberrante nei confronti dei concittadini». Non una seduta qualsiasi, ma il Dup. Col settore che amministra in crisi profonda, Giorgia Vaccaro presta il fianco agli attacchi politici delle opposizioni







Si tratta di linee guida e di solito gli assessori per ogni competenza le declinano in aperture di seduta o rispondono alle domande dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Per Giorgia Vaccaro però è più importante applaudire Salvini, il Capitano. Col settore che amministra in evidente affanno ad Alghero - per non dire coma profondo - l'assenza dell'assessore dal consiglio comunale alimenta così infuocate polemiche in città.



Di «atteggiamento aberrante nei confronti dei concittadini» e «mancanza di rispetto assurda che grida vendetta» parla Valdo Di Nolfo. «Vedete cari imprenditori e care partite Iva algheresi - prosegue il consigliere comunale di Sinistra in Comune - voi per l'assessora leghista non contante nulla. Lei la sua poltrona la deve ad un partito che ha imposto la sua presenza in giunta, il suo nulla, le sua incapacità ed è ai capibastone che risponde mica ai cittadini».



