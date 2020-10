Red 14:52 Al via la Giornata nazionale Uildm 2020 Da ieri a domenica, la manifestazione si celebra in tutta Italia per sostenere i volontari nel garantire trasporto, consulenze mediche e riabilitazione a chi convive con una malattia neuromuscolare. Appuntamento a Sassari, sabato mattina, al mercato Coldiretti di Campagna amica, all´Emiclico Garibaldi







L'associazione vuole continuare a dare il suo contributo offrendo consulenze mediche, sedute di riabilitazione neuromotoria e respiratoria, trasporto e accompagnamento in tutta Italia. Per fare tutto questo, i 9.195 volontari delle sessantasei Sezioni dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare distribuiranno 15mila confezioni di caffè “Uildm”, pregiata miscela di caffè 100percento arabica macinato per moka prodotta dalla torrefazione “Chicco d’oro”, realtà consolidata in Svizzera, Italia, Germania, Austria e in altri Paesi dal 1949.



I volontari dell'Uildm di Sassari saranno presenti sabato 10 ottobre, al mercato Coldiretti di Campagna amica, all’Emiciclo Garibaldi, dalle 8.30 alle 14, con una loro postazione per la vendita delle confezioni di caffè solidale Uildm, che si potrà ricevere con una offerta minima di 10euro. «Il ricavato – spiegano dalla sede dell'Unione - andrà a sostenere le attività della sezione e ci permetterà di offrire servizi e iniziative a favore delle persone con distrofia muscolare e altre malattie neuromuscolari, come facciamo da oltre trent’anni». La confezione del caffè è disponibile anche con un ordine on-line sul sito GiornataNazionale.Uil. Inoltre, fino a domenica 18 ottobre, con un sms o una telefonata al numero solidale 45581 sarà possibile sostenere i servizi che l'Uildm offre ai propri soci e utenti. Commenti SASSARI - Da ieri (lunedì) a domenica 11 ottobre, sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare-Uildm 2020. L’edizione 2020, accompagnata dallo slogan “Vogliamo continuare insieme a te”, nasce dall’urgenza di rispondere ai bisogni delle 30mila persone con malattia neuromuscolare seguite da Uildm. A causa dell’emergenza da Covid-19, molte attività si sono fermate o hanno comunque dovuto diminuire di frequenza. Nonostante questo, non si è fermata la voglia dei volontari Uildm di rimanere accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.L'associazione vuole continuare a dare il suo contributo offrendo consulenze mediche, sedute di riabilitazione neuromotoria e respiratoria, trasporto e accompagnamento in tutta Italia. Per fare tutto questo, i 9.195 volontari delle sessantasei Sezioni dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare distribuiranno 15mila confezioni di caffè “Uildm”, pregiata miscela di caffè 100percento arabica macinato per moka prodotta dalla torrefazione “Chicco d’oro”, realtà consolidata in Svizzera, Italia, Germania, Austria e in altri Paesi dal 1949.I volontari dell'Uildm di Sassari saranno presenti sabato 10 ottobre, al mercato Coldiretti di Campagna amica, all’Emiciclo Garibaldi, dalle 8.30 alle 14, con una loro postazione per la vendita delle confezioni di caffè solidale Uildm, che si potrà ricevere con una offerta minima di 10euro. «Il ricavato – spiegano dalla sede dell'Unione - andrà a sostenere le attività della sezione e ci permetterà di offrire servizi e iniziative a favore delle persone con distrofia muscolare e altre malattie neuromuscolari, come facciamo da oltre trent’anni». La confezione del caffè è disponibile anche con un ordine on-line sul sito GiornataNazionale.Uil. Inoltre, fino a domenica 18 ottobre, con un sms o una telefonata al numero solidale 45581 sarà possibile sostenere i servizi che l'Uildm offre ai propri soci e utenti.