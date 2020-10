Red 17:03 Covid: 63 positivi e un altro lutto Si registra il decesso di una donna residente nella provincia di Sassari, ricoverata in terapia intensiva. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano sessantatre nuovi casi: cinquantacinque rilevati attraverso attività di screening e otto da sospetto diagnostico



CAGLIARI - Sono 4.380 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano sessantatre nuovi casi: cinquantacinque rilevati attraverso attività di screening e otto da sospetto diagnostico. Si registra il decesso di una donna residente nella provincia di Sassari, ricoverata in terapia intensiva. Le vittime da marzo salgono a 157.



In totale, sono stati eseguiti 202.374 tamponi, con un incremento di 2.319 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 125 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+ nove rispetto al dato di ieri), mentre restano diciannove i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare scendono a 2.181 (- dieci).



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.865 (+ quarantotto) pazienti guariti, più altri trentatre guariti clinicamente (+ quindici). Sul territorio, dei 4.380 casi positivi complessivamente accertati, 669 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ diciannove), 485 nel Sud Sardegna (+ sei), 342 a Oristano (+ sette), 666 a Nuoro (+ diciotto) e 2.218 a Sassari (+ tredici).