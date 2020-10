Red 18:11 Droga: doppio arresto a Siniscola Nella casa di un 23enne e di un 26enne sono stati trovati 10grammi di cocaina, 37grammi di sostanza da taglio e 140grammi di marijuana, 1.230euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi



NUORO – Venerdì mattina, nell’ambito dei servizi di prevenzione al traffico di sostanze stupefacenti disposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, gli agenti della Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione a Siniscola, a casa di un 23enne e di un 26enne. La coppia è stata trovata in possesso di 10grammi di cocaina, 37grammi di sostanza da taglio e 140grammi di marijuana, 1.230euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. I due sono stati tratti in arresto. Arresto che è stato convalidato ieri mattina (lunedì), quando il giudice per le indagini preliminati ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.