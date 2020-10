Red 20:36 Ad Alghero, il jazz dei Chicago Continuano i concerti del circuito Jazz club network di Cedac Sardegna al Poco loco club. Venerdì sera, sarà la volta della big band Transit authority plays “Chicago”







“Transit Authority” (primo nome dei Chicago) è un progetto ideato e diretto dal maestro Nonnis, dedicato alla grande epopea della celeberrima band statunitense che ha contaminato jazz e rock negli Anni Settanta. Un muro di suono pieno di rock e fiati per omaggiare i Chicago.



L'ingresso costa 5euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/983604, inviare una e-mail all'indirizzo web info@pocolocoalghero.it oppure andare sul sito internet del PocoLocoAlghero. Commenti ALGHERO - Continuano i concerti del circuito Jazz club network di Cedac Sardegna al Poco loco club di Alghero, in Via Gramsci 8. Venerdì 9 ottobre, alle 22.30, sarà la volta della big band Transit authority plays “Chicago”, con Alessandro Angiolini al sax, Dario Zara alla tromba, Mauro Piras al trombone, Rubens Massidda chitarra e voce, Robi Serra basso e voce, Riccardo Mannai tastiere e voce, Paolo Nonnis alla batteria.“Transit Authority” (primo nome dei Chicago) è un progetto ideato e diretto dal maestro Nonnis, dedicato alla grande epopea della celeberrima band statunitense che ha contaminato jazz e rock negli Anni Settanta. Un muro di suono pieno di rock e fiati per omaggiare i Chicago.L'ingresso costa 5euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/983604, inviare una e-mail all'indirizzo web info@pocolocoalghero.it oppure andare sul sito internet del PocoLocoAlghero.