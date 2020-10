A.B. 23:52 Dinamo femminile ko in trasferta Le ragazze di coach Antonello Restivo lottano in una bella sfida sul campo di San Martino di Lupari, ma non chiudono la rimonta e cedono 57-50. Doppia doppia di Kennedy Burke, con 16punti e 10rimbalzi, oltre a 4assist







Le padrone di casa aprono subito le danze, i primi punti delle sassaresi portano la firma di Mataloni: le ragazze di Restivo però approcciano male al match e le Lupe ringraziano piazzando un break di 6punti. Burke interrompe il digiuno dalla lunetta, ma le venete sono in scia a scavano il primo gap sul 13-4. La tripla della Fekete da respiro alla Dinamo, che si riporta sul -6 con il capitano in lunetta. Il parziale in chiusura di quarto scrive il vantaggio in doppia cifra: dopo 10’, San Martino avanti 21-11. In avvio di secondo periodo, le isolane accorciano le distanze con Cantone dai 6,75 e Arioli a sfruttare l’antisportivo sanzionato alla Toffolo. Sulciute ricaccia indietro la Dinamo dall’arco, ma la coppia Burke-Fekete costruisce un mini-break di 4punti per il -9. La tripla di Ciavarella riporta le venete in doppia cifra e il 2+1 della Sulciute scrive il massimo vantaggio. Ma la Dinamo scrive uno 0-7 che chiude il primo tempo sul 32-26: apre le danze la Fekete, segue il capitano e chiude ancora la slovacca a cronometro fermo.



Al rientro dall'intervallo lungo, le biancoblu rientrano in campo con grinta. La reazione sassarese è trascinata da Burke: break tutto isolano con la tripla di Mataloni e 3punti della giocatrice ex Indiana Fever per il -4 (38-34). Le padrone di casa però non ci stanno e, trascinate dalla coppia Pasa-Toffolo, riscrivono il +10 (46-36). In avvio di ultimo quarto, le sassaresi piazzano uno 0-5 che le riporta a -4: la tripla del capitano sigla il 46-41. A interrompere la rimonta isolana è Pasa, con canestro and one: Fogg riporta le Lupe sul +10. Arioli punisce dall’arco le padrone di casa e suona la carica alle compagne, ma il quinto fallo sanzionato in attacco chiude la sua partita. Calhoun e Burke trascinano la Dinamo, mentre Fietta tiene avanti il Fila con la tripla del 54-48. Burke riporta le compagne a -4 quando inizia l’ultimo giro di cronometro: con 35”, Dinamo con la palla in mano sul 54-50. L’azione si spegne con la palla nelle mani di Calhoun, la tripla di Sulciute chiude la sfida. Al PalaLupe finisce 57-50.



SAN MARTINO DI LUPARI-DINAMO SASSARI 57-50:

SAN MARTINO DI LUPARI: Fietta 9, Filippi 5, Tonello 2, Pasa 9, Toffolo 2, Ciavarella 13, Varaldi, Giordano, Sulciute 13, Milani, Fogg 4. Coach Gianluca Abignente.

DINAMO SASSARI: Calhoun 4, Arioli 12, Mataloni 5, Gagliano, Fekete 9, Cantone 3, Burke 16, Scanu, Pertile 1, Fara. Coach Antonello Restivo.

PARZIALI: 21-11, 32-26, 46-36.



