Concerti: Giovanni Solinas ad Alghero

Nella foto: Giovanni Solinas Commenti ALGHERO - Sabato 10 ottobre ritorna, dopo una pausa, la Rassegna internazionale organistica. Nella Cattedrale Santa Maria di Alghero, alle 21, verrà proposto un concerto d’organo. Protagonista Giovanni Solinas, 34enne organista e direttore d’orchestra conosciuto e apprezzato a livello internazionale, originario della città catalana. In programma musiche di Bruhns, Boëllmann, Liszt e alcune composizioni di Solinas.La 20esima edizione della Rassegna è inserita nel cartellone del “Festival del Mediterraneo-Rassegna di musica e cultura in Sardegna”. L’emergenza Covid non ferma le proposte musicali inserite nel programma del Festival, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura, e della Rassegna organistica, sotto il coordinamento artistico del maestro Ugo Spanu, organizzati e promossi dall’associazione culturale Arte in musica, con il contributo e il patrocinio dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, oltre che delle Diocesi di Alghero-Bosa e SassariQuesto il programma: Nicolaus Bruhns, “Praeludium in e-moll (groß)”, Giovanni Solinas “In-Lay”, Léon Boëllmann “Suite Gothique, Op.25 (Introduction-Choral, Minuet Gothique, Prière a Notre-Dame, Toccata)”, Franz Liszt “Vallée d'Obermann-Anni di pellegrinaggio I (Svizzera)”, Elaborazione per organo di Solinas e, infine, una sua Improvvisazione. L’ingresso al concerto sarà gratuito e verranno osservate le prescrizioni sanitarie anti Covid-19.Nella foto: Giovanni Solinas