Red 16:40 Patto Sassari-Cassa depositi e prestiti La Cdp fornirà consulenza tecnico-amministrativa in tutte le fasi di sviluppo del progetto, dalla programmazione e progettazione fino all'affidamento e all'esecuzione dei servizi e lavori per la realizzazione del Centro intermodale passeggeri







Nello specifico, Cassa depositi e prestiti, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, supporterà l’Amministrazione comunale nelle fasi di sviluppo dell’opera, dalla fase preliminare sino all’avvio dei cantieri. «Abbiamo ritenuto particolarmente utile cogliere questa opportunità offerta gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti – ha commentato il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus - Abbiamo quindi aderito con convinzione alla proposta di consulenza per tutte le fasi (preistruttoria, istruttoria e di realizzazione) di questo progetto così fondamentale per tutto il territorio che è il centro intermodale di Sassari».



