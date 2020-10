A.B. 7:10 Calciomercato: Antonio Mesina alla Torres Il 27enne attaccante di Dorgali si svincola dall´Arezzo e lascia la Lega Pro per accasarsi a Sassari, agli ordini di mister Aldo Gardini







La decisione di vestire la maglia della Torres nelle sue prime parole in rossoblu: «Scendo di categoria, ma gioco nella Torres - commenta Mesina - una piazza che mi ha sempre affascinato per l’ambiente e contro cui ho giocato spesso da avversario. Il presidente Sechi mi aveva dimostrato molto interesse già da parecchio tempo, ma solo ora ho potuto dire sì ad una proposta che mi dà molto entusiasmo. A Sassari troverò giocatori che conosco e di grande valore, alcuni li ho avuti da avversari e con altri abbiamo già giocato insieme. Il campionato non è iniziato bene, ma la strada è lunga e le prime sono sempre di rodaggio».



Mesina arriva dall’Arezzo, squadra di Lega Pro in cui si era accasato dopo l’annata esplosiva 2018/2019 con il Castiadas, in cui aveva conquistato il titolo di cannoniere della serie D con 23reti realizzate. L’attaccante ha iniziato al sua carriera in D, ancora fuoriquota, con il Budoni, squadra in cui ha militato per quattro anni. Dopo 9gol segnati nella stagione 2011/12, arriva anche una parentesi per lui nella Primavera dell'Ascoli. Tornato nell’Isola dal 2013 al 2015, passa in Eccellenza e mette a segno 50reti in due stagioni, prima a Samassi (17) e poi a Castiadas, dove vince il campionato e il titolo di capocannoniere con 33gol, a cui somma le 7 in Coppa Italia e 6 nei play-off nazionali.



L’anno successivo è chiamato in serie D dal Muravera, ma sono solo 3 le reti in una stagione costellata da infortuni. L’anno successivo, complice la volontà di completare gli studi universitari, decide di scendere nuovamente in Eccellenza per vestire la maglia del Tonara, mettendo a segno 20gol. Poi ancora Castiadas e serie D, un incrocio con la Torres nei play-out (con i sarrabesi retrocessi) e l’addio all’Isola per andare a firmare un contratto professionistico. Mesina torna in Sardegna nel pieno della sua maturità tecnica e il suo sarà anche contributo di esperienza: «Io mi metto a disposizione del tecnico, non conoscevo mister Gardini se non da avversario ma so che gli attaccanti con lui si divertono molto. So bene che il mio compito è quello di aiutare la squadra con i gol e non vedo l’ora di ritrovare il campo».



Nella foto: Antonio Mesina e il presidente Salvatore Sechi Commenti SASSARI - L’attaccante classe ‘93 Antonio Mesina è un giocatore della Torres. Chiamato in rossoblu già all’inizio del mercato, la punta di Dorgali ha atteso lo svincolo dall’Arezzo, squadra di Lega Pro, e ha scelto la Torres per proseguire la sua carriera nuovamente in Sardegna. Con 95gol realizzati in oltre 200 presenze tra Lega Pro, serie D ed Eccellenza, è uno dei bomber isolani più prolifici degli ultimi anni. Il presidente Salvatore Sechi ha incontrato il giocatore ieri pomeriggio, a Sassari, per chiudere una trattativa complessa, per via delle moltissime richieste arrivate al giocatore.La decisione di vestire la maglia della Torres nelle sue prime parole in rossoblu: «Scendo di categoria, ma gioco nella Torres - commenta Mesina - una piazza che mi ha sempre affascinato per l’ambiente e contro cui ho giocato spesso da avversario. Il presidente Sechi mi aveva dimostrato molto interesse già da parecchio tempo, ma solo ora ho potuto dire sì ad una proposta che mi dà molto entusiasmo. A Sassari troverò giocatori che conosco e di grande valore, alcuni li ho avuti da avversari e con altri abbiamo già giocato insieme. Il campionato non è iniziato bene, ma la strada è lunga e le prime sono sempre di rodaggio».Mesina arriva dall’Arezzo, squadra di Lega Pro in cui si era accasato dopo l’annata esplosiva 2018/2019 con il Castiadas, in cui aveva conquistato il titolo di cannoniere della serie D con 23reti realizzate. L’attaccante ha iniziato al sua carriera in D, ancora fuoriquota, con il Budoni, squadra in cui ha militato per quattro anni. Dopo 9gol segnati nella stagione 2011/12, arriva anche una parentesi per lui nella Primavera dell'Ascoli. Tornato nell’Isola dal 2013 al 2015, passa in Eccellenza e mette a segno 50reti in due stagioni, prima a Samassi (17) e poi a Castiadas, dove vince il campionato e il titolo di capocannoniere con 33gol, a cui somma le 7 in Coppa Italia e 6 nei play-off nazionali.L’anno successivo è chiamato in serie D dal Muravera, ma sono solo 3 le reti in una stagione costellata da infortuni. L’anno successivo, complice la volontà di completare gli studi universitari, decide di scendere nuovamente in Eccellenza per vestire la maglia del Tonara, mettendo a segno 20gol. Poi ancora Castiadas e serie D, un incrocio con la Torres nei play-out (con i sarrabesi retrocessi) e l’addio all’Isola per andare a firmare un contratto professionistico. Mesina torna in Sardegna nel pieno della sua maturità tecnica e il suo sarà anche contributo di esperienza: «Io mi metto a disposizione del tecnico, non conoscevo mister Gardini se non da avversario ma so che gli attaccanti con lui si divertono molto. So bene che il mio compito è quello di aiutare la squadra con i gol e non vedo l’ora di ritrovare il campo».Nella foto: Antonio Mesina e il presidente Salvatore Sechi