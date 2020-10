Red 16:16 Lavoras: sei assunzioni ad Alghero Fino a mercoledì 14 ottobre, si possono presentare domande per l´assunzione a tempo determinato nel progetto di digitalizzazione documentale della biblioteca comunale







Fino a mercoledì 14 ottobre, gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici, potranno presentare domanda partecipazione alla selezione di competenza dell'Aspal. L'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato, riguarda un bibliotecario (tecnico della gestione, selezione e catalogazione del patrimonio librario e documentario) e cinque tecnici dei servizi culturali (addetti alla digitalizzazione documentale). Tutte le informazioni, compreso l'avviso pubblico, sono reperibili alla pagina dell'Aspal.