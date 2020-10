Red 22:21 Raccontiamo Alghero..

da collezione Da martedì, in occasione della manifestazione “800 ad Alghero” organizzata dall’associazione “Itinerari nel tempo”, il Circolo Filatelico, numismatico del collezionismo e modellismo algherese presenterà una mostra con vari materiali di collezione risalenti al periodo fra l’Ottocento e il Novecento







Per la giornata inaugurale, sarà presente un ufficio postale distaccato di Poste italiane, che bollerà le speciali cartoline edite per la manifestazione. Alle 20, il direttore del museo di Casa Manno presenterà la figura dell'illustre concittadino Giuseppe Manno.



Verranno presentate buste dell'epoca, monete, rosari, lampade d'epoca, binocoli e macchine fotografiche nonché documenti originali di Melchiorre Gioia. La mostra sarà una buona occasione per i giovani e meno giovani di scoprire oggetti originali di un periodo storico abbastanza recente, ma per questo non meno affascinante. L'ingresso alla Torre sarà contingentato senza prenotazione, ma in totale sicurezza, in rispetto della normativa vigente di contenimento del Covid-19.