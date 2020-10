video Cor 14:10 «Sanità, la vergogna delle fake istituzionali»



Problemi sulla sanità ad Alghero. Sabato numerosi consiglieri e il Comitato a difesa dell´Ospedale Marino di Alghero hanno chiesto interventi urgenti. Valdo Di Nolfo contesta le false notizie rivolte agli algheresi da chi occupa poltrone importanti in Regione. Le sue parole non lasciano spazio a fraintendimenti