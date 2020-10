A.B. 20:04 Calcio femminile: falsa partenza per la Torres Nel match valido per la prima giornata del girone C del campionato nazionale di serie C, le sassaresi perdono per 2-1 sul campo del Bologna dopo essere passate per prime in vantaggio con Flavia Lombardo







Ma la motivazione e la grinta delle bolognesi sono la chiave di un match molto macchinoso. Alla mezz'ora, arriva il pareggio delle padrone di casa sulla ribattuta di un rigore inizialmente parato da Raicu. Il secondo tempo è la copia del primo.



Partita a ritmi lenti per le ragazze di mister Salvatore Arca, che arrivano sempre in ritardo sulle seconde palle. La beffa arriva a metà tempo: infatti, da una punizione arriva il raddoppio del Bologna, che timbra la prima sconfitta stagionale per le sassaresi. La Sassari Torres cercherà il riscatto domenica 18 ottobre, a Usini, quando ospiterà la Jesina.



