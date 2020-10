Cor 10:11 Olbia, schianto all´incrocio: due feriti Entrambi i conducenti delle auto, una Smart e una Peugeot, condotte da un ragazzo e una donna sono stati trasportati d´urgenza all’ospedale di Olbia per accertamenti



Nella foto: le auto coinvolte nell'incidente a Olbia Commenti OLBIA - La sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta d’intervento intorno alle 7.40 per uno scontro tra due veicoli in via Leonardo Da Vinci ad Olbia. Sul posto è stata inviata immediatamente la squadra del distaccamento di Olbia che ha provveduto a collaborare con i sanitari del 118 per portare le prime cure e mettere in sicurezza l’area ed i veicoli coinvolti. Entrambi i conducenti delle auto, unae una, condotte da un ragazzo e una donna sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale di Olbia per accertamenti.Nella foto: le auto coinvolte nell'incidente a Olbia