Tempio, depuratore adeguato: c´è il progetto

«Si tratta - aggiunge Albieri - di un intervento importante e atteso, inserito in un piano più ampio di efficientamento e modernizzazione delle reti idriche e fognarie regionali che, in questo caso, garantirà un servizio adeguato alle esigenze dei centri serviti dall'impianto, con un miglioramento decisivo del servizo fornito alle comunità locali». Commenti TEMPIO - L'Egas ha approvato lo scorso 9 ottobre il progetto definitivo per l'adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Tempio Pausania. La struttura, situata nella zona industriale della cittadina gallurese, serve anche la frazione di Nuchis e i Comuni di Calangianus, Aggius e Luras.«L’importo totale dei lavori è di oltre 1.700.000 euro - spiega il presidente dell'Egas, Fabio Albieri. - Tra gli interventi previsti, l’installazione di nuove apparecchiature per ottimizzare l’efficienza depurativa del sistema e l’abbattimento dell’impatto ambientale dovuto alle emissioni odorigene».«Si tratta - aggiunge Albieri - di un intervento importante e atteso, inserito in un piano più ampio di efficientamento e modernizzazione delle reti idriche e fognarie regionali che, in questo caso, garantirà un servizio adeguato alle esigenze dei centri serviti dall'impianto, con un miglioramento decisivo del servizo fornito alle comunità locali».