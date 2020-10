Cor 23:21 Allerta meteo per la giornata di mercoledì Rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Gallura e Logudoro fino alle ore 24 di mercoledì



Commenti ALGHERO - Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 06 del 14 ottobre fino alle 23.59 un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Gallura e Logudoro. «Dalla mattinata di mercoledì si prevedono precipitazioni a carattere impulsivo e sparso sui settori settentrionali e occidentali dell’isola. Saranno possibili anche temporali forti da isolati a sparsi. Con il traslare del minimo di pressione verso est/nord-est, si assisterà ad una rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali e all’arrivo del settore freddo della struttura depressionaria, con un’attesa attenuazione della fenomenologia a partire dal tardo pomeriggio di domani».