Pulizia, dallo slogan al degrado

«L'igiene urbana della nostra città, infatti, è ogni giorno che passa sempre più deficitaria sotto ogni aspetto (isole ecologiche in condizioni indecenti in città e nell’agro, marciapiedi e strade sempre più sporchi, cestini stracolmi perché non vengono svuotati con puntualità...), ma vedere che da settimane non si riesce più neppure a spazzare il Lungomare Barcellona dà la misura definitiva di come il decoro di Alghero stia precipitando. Per provare a invertire la rotta e per sperare di rivedere la città pulita, l’unica strada possibile sarebbe seguire la nettezza urbana con puntualità e costanza, giorno per giorno. Bisogna, dunque, che al più presto si inizi assolutamente a lavorare a tempo pieno per cercare di rimediare alla indecorosa situazione attuale e per evitare ad ogni costo che piano piano gli algheresi e i nostri ospiti si abituino a vedere Alghero ogni giorno più sporca» concludono i sette consiglieri comunale algheresi. Commenti ALGHERO - E' chiaro a tutti ormai il pericoloso regresso a cui sta andando inesorabilmente incontro la città di Alghero sul versante della pulizia e del decoro. Problemi si riscontrano un po dappertutto e su tutti i fronti. Così i consiglieri comunali di minoranza trovano argomenti facili per "impallinare" l'Amministrazione e la Giunta, visibilmente in affanno sulla gestione della nettezza urbana. «Lo slogan elettorale della destra algherese era spiagge pulite tutto l’anno, eppure sappiamo bene tutti come sia andata a finire, con la posidonia sulle spiagge anche in piena estate, però riteniamo che ora si stia veramente esagerando, con addirittura la passeggiata Barcellona strapiena di "alghe"».E' l'ultima denuncia pubblica a firma Sartore, Esposito, Bruno, Cacciotto, Piras, Di Nolfo, Pirisi: Già molti giorni fa, confidando in un pronto intervento, segnalammo questo problema a chi di dovere, ma ancora oggi la posidonia continua a stazionare sulla passeggiata. La speranza, naturalmente, è che dopo questo sollecito pubblico, finalmente, ci si attivi perché venga mandata la spazzatrice e vengano rimosse le “alghe”, ma non possiamo non osservare che la pulizia della città non può essere ancora curata a mezzo servizio.«L'igiene urbana della nostra città, infatti, è ogni giorno che passa sempre più deficitaria sotto ogni aspetto (isole ecologiche in condizioni indecenti in città e nell’agro, marciapiedi e strade sempre più sporchi, cestini stracolmi perché non vengono svuotati con puntualità...), ma vedere che da settimane non si riesce più neppure a spazzare il Lungomare Barcellona dà la misura definitiva di come il decoro di Alghero stia precipitando. Per provare a invertire la rotta e per sperare di rivedere la città pulita, l’unica strada possibile sarebbe seguire la nettezza urbana con puntualità e costanza, giorno per giorno. Bisogna, dunque, che al più presto si inizi assolutamente a lavorare a tempo pieno per cercare di rimediare alla indecorosa situazione attuale e per evitare ad ogni costo che piano piano gli algheresi e i nostri ospiti si abituino a vedere Alghero ogni giorno più sporca» concludono i sette consiglieri comunale algheresi. Guarda e condividi il video su Alguer.tv