video Cor 12:10 Niente acqua ad Alghero, lavori in corso Polemiche e lamentele in città per la mancata comunicazione di Abbanoa. L´intervento avviato lo scorso venerdì non era ultimato, così gli operai lavorano anche di domenica. Intanto la città si risveglia senza acqua. Le immagini



Commenti ALGHERO - Nessuna rottura improvvisa sulla rete idrica di Alghero, tutto deciso e pianificato dallo scorso venerdì, eppure nessuno ha ben pensato di avvertire la cittadinanza, se non a intervento in corso. Le operazioni sulla rete idrica che Abbanoa ha avviato il 16 ottobre ed hanno richiesto la chiusura idrica per tutto l'abitato, infatti, si protrarranno ancora per qualche ora nel corso della mattinata. «Abbanoa sta tuttora svolgendo i lavori che non ha potuto completare secondo il programma a causa del maltempo e della gravità del danno alle condotte, fattori che hanno dilatato i tempi di intervento. Entro la fine della mattinata, comunque, Abbanoa conta di ultimare l'intervento e di mettere fine ai disagi» è la comunicazione ufficiale di Porta Terra. Il problema rimane la comunicazione non inoltrata alla cittadinanza, così famiglie e attività si sono ritrovate in chiara difficoltà. Guarda e condividi il video su Alguer.tv