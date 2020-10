Cor 11:59 Schianto ad Alghero: centauro in ospedale L´uomo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi del 118, i carabinieri, la polizia locale e vigili del fuoco del locale distaccamento



ALGHERO - Incidente nella tarda mattinata di domenica ad Alghero. Ad avere la peggio un motociclista al volante di uno scooter che si è schiantato contro una macchina sulla centrale via Giovanni XXIII, proprio fronte Misericordia. L'uomo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi del 118, i carabinieri, la polizia locale e vigili del fuoco del locale distaccamento.