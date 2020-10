Red 21:36 Detenzione e spaccio: arrestato sassarese Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno tratto in arresto un 43enne e denunciato la 36enne moglie per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana



SASSARI – Lunedì, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, più volte segnalato nel centro storico e nelle zone periferiche del capoluogo di provincia, hanno tratto in arresto un 43enne sassarese e denunciato la 36enne moglie, per produzione e detenzione di marjuana e possesso di cocaina ai fini di spaccio. I movimenti di numerosi tossicodipendenti nell’abitazione e nello scantinato della coppia non sono passati inosservati agli uomini della Polizia di Stato.



Sono quindi scattate le perquisizioni domiciliari e della cantina. Durante l’operazione, i poliziotti hanno rinvenuto, oltre allo stupefacente, a strumenti e altro materiale tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi, anche alcuni proiettili per pistola e del denaro, ritenuto provento della vendita della droga.