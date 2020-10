Covid a Sassari: 264 i cittadini positivi

11:25 Sassari e Cagliari le più colpite. Covid, Alghero è quinta (130) E´ Sassari la città più colpita. Seguono Cagliari, Olbia e Arzachena. Alghero, a sorpresa, risulta la quinta città più colpita nell´isola. Sono i dati ufficiali dell´Istituto Superiore di Sanità aggiornati al 20 ottobre. I Comuni Covid-free sono 119

18:35 «La situazione è grave, pronti allo Stop&Go» Lo comunica il Presidente della Regione Christian Solinas che pensa ad un nuovo lockdown regionale per evitare di compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure. Covid, situazione grave in Sardegna

11:45 Covid: interrogazione urgente. «Il sindaco si svegli dal torpore» Protocollata una dettagliata interrogazione urgente ad Alghero: «informare il Consiglio sulle misure pensate per favorire il rispetto delle indicazioni normative, quanti e quali controlli ha eseguito finora la polizia locale e se finalmente intenda porsi nei confronti dell´Ats con quella autorevolezza che da un sindaco è lecito attendersi»

20:34 «Solinas minaccia lockdown, scandaloso» In attesa della decisione del presidente della Regione autonoma della Sardegnam arrivano le prime reazione politiche. «Cosa avete fatto per scongiurare questa ipotesi? In estate nessuna programmazione e organizzazione»

10:02 Covid hotel: 10 strutture partecipano al bando L’azione dell’Ats punta ad alleggerire la pressione affrontata dagli ospedali alle prese con i contagi nell’Isola. Ogni posto letto costerà 66euro a notte al Sistema sanitario regionale

15:09 Sorso: Nieddu punta alla Rsa-hospice Impegno dell’assessore regionale alla Sanità per il potenziamento della Casa della salute di Via Dessì e per l’attivazione della RSA/hospice. Martedì, l’esponente della Giunta Solinas ha effettuato un sopralluogo dell’immobile

22:17 «Solinas si coordini con il Governo» Proseguono i commenti politici al comunicato del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, dove si prevedeva una stretta anti-Covid nell’Isola. Ecco la dichiarazione del deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni

16:46 Covid, 167 nuovi casi e 3 decessi Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 167 nuovi casi, 127 rilevati attraverso attività di screening e 40 da sospetto diagnostico

13:31 Centro Dialisi Porto Torres riferimento del territorio Il Centro del poliambulatorio Andriolu è stato individuato quale centro di riferimento, per il territorio, per i pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi Covid positivi asintomatici o paucisintomatici

11:03 «Ripristinate Terapia intensiva al Santa Barbara» E’ la richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità e politiche sociali, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, per chiedere il ripristino dell’ex struttura di Iglesias

21/10/2020 Covid a Oristano: riunione per la sicurezza Il sindaco Andrea Lutzu ha riunito il Coc di Protezione civile, le associazioni di volontariato e le case di riposo per un esame della situazione alla luce dell’evolversi della diffusione del Coronavirus in città

19/10/2020 Geriatria, tre pazienti positivi a Sassari «Il reparto non ha mai chiuso», precisazioni della direttrice della struttura. Screening su personale e pazienti: tutti negativi