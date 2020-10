Red 16:11 Festival Entula: Silei e Gazzaniga a Cagliari Il fine settimana letterario organizzato a Cagliari dall´associazione culturale Lìberos insieme a Tuttestorie propone due autori: sabato Fabrizio Silei e domenica Riccardo Gazzaniga







Sabato, alle 19, all’Exma, negli spazi di Radio X, ci sarà Silei, con Ciro Auriemma e Sergio Benoni. Premio Andersen nel 2012 e 2014, lo scrittore fiorentino autore di “Trappola per volpi” (Giunti, 2019) ambienta il romanzo in una Firenze fascista dal sapore popolare, con una delle coppie di investigatori più sorprendenti e originali del giallo italiano. Sempre all’EXMA, domenica, alle 11.30, toccherà a Gazzaniga, in dialogo con Michele Pipia e Benoni. Poliziotto e scrittore, il genovese, vincitore del Premio Calvino 2013, tratta di un tema quanto mai attuale nel suo “Colpo su colpo” (Rizzoli, 2019) dove la protagonista è Giada, figlia di un poliziotto, che viene bullizzata ma trova nello sport una via di rinascita. Invece alle 18, a Sa Manifattura, Riccardo Gazzaniga propone “Come fiori che rompono l'asfalto” (Rizzoli, 2020) venti storie di coraggio per immergerci nelle vite di donne e uomini straordinari che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere. Introducono Sara Rattaro e Roberta Balestrucci.



Per gli appuntamenti a Radio X, ci si può prenotare telefonando al numero 389/1310628. Alla domanda “Su quale supporto leggi?” del questionario Entula 2019, il 70percento ha risposto di preferire i libri di carta. Questo ha indotto gli organizzatori a cercare un modo per attenuare l’impronta ecologica della passione, senza rinunciare ai libri di carta. Per questo, Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro venduto durante gli eventi Entula 2020.



Nella foto: Riccardo Gazzaniga Commenti CAGLIARI – Il fine settimana letterario organizzato a Cagliari dall'associazione culturale Lìberos insieme a Tuttestorie propone due autori: sabato 24 ottobre Fabrizio Silei e domenica 25 Riccardo Gazzaniga. Gli appuntamenti fanno parte anche degli “Aperitivi con gli autori”, in collaborazione con Consorzio Camù e Radio X. Il Festival Éntula è organizzato dall'associazione culturale Lìberos, con il contributo dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna.Sabato, alle 19, all’Exma, negli spazi di Radio X, ci sarà Silei, con Ciro Auriemma e Sergio Benoni. Premio Andersen nel 2012 e 2014, lo scrittore fiorentino autore di “Trappola per volpi” (Giunti, 2019) ambienta il romanzo in una Firenze fascista dal sapore popolare, con una delle coppie di investigatori più sorprendenti e originali del giallo italiano. Sempre all’EXMA, domenica, alle 11.30, toccherà a Gazzaniga, in dialogo con Michele Pipia e Benoni. Poliziotto e scrittore, il genovese, vincitore del Premio Calvino 2013, tratta di un tema quanto mai attuale nel suo “Colpo su colpo” (Rizzoli, 2019) dove la protagonista è Giada, figlia di un poliziotto, che viene bullizzata ma trova nello sport una via di rinascita. Invece alle 18, a Sa Manifattura, Riccardo Gazzaniga propone “Come fiori che rompono l'asfalto” (Rizzoli, 2020) venti storie di coraggio per immergerci nelle vite di donne e uomini straordinari che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere. Introducono Sara Rattaro e Roberta Balestrucci.Per gli appuntamenti a Radio X, ci si può prenotare telefonando al numero 389/1310628. Alla domanda “Su quale supporto leggi?” del questionario Entula 2019, il 70percento ha risposto di preferire i libri di carta. Questo ha indotto gli organizzatori a cercare un modo per attenuare l’impronta ecologica della passione, senza rinunciare ai libri di carta. Per questo, Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro venduto durante gli eventi Entula 2020.Nella foto: Riccardo Gazzaniga