Incendia auto: denunciato a Budoni

21/10/2020 Furti, banda scatenata ad Alghero Indagini a tutto campo da parte di polizia e carabinieri. Ad agire nelle ore notturne sarebbe una banda composta da quattro malviventi col volto coperto. Una decina le denunce alle forze dell'ordine negli ultimi giorni

23:56 Incassa vincite online, ma percepisce il reddito: denunciata L’indagine dei finanzieri della Tenenza di Sanluri ha permesso di accertare che una cittadina di Guasila aveva presentato una dichiarazione sostitutiva unica nella quale non aveva indicato proventi derivanti da vincite ottenute al gioco on-line per quasi 41mila euro e il cui importo lo avrebbe posti in una situazione economica al di fuori dei limiti per la concessione del reddito di cittadinanza

9:06 Aggredisce 24enne: Polizia in Codice rosso Un 34enne extracomunitario, già noto alle Forze dell’ordine, nonostante l’ammonitore del questore di non avvicinarsi, ha aggredito la sua compagna nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Sassari. Applicato il “Codice rosso” dalla Polizia di Stato

10:02 Sassaresi senza mascherina: 27 persone sanzionate Prosegue l’azione della Polizia locale di Sassari per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del Coronavirus e, tra mercoledì e giovedì, sono state sanzionate ventisette persone, quasi tutti, tranne una, molto giovani

11:33 Coronavirus: sanzioni anche a Macomer Continuano i controlli effettuati dalla Polizia. Altre sanzioni per la violazione delle norme emanate per fronteggiare il Covid-19. Dieci le persone sanzionate per il mancato utilizzo delle mascherine e per il mancato rispetto della distanza interpersonale

21/10/2020 Polizia allontana due fratelli da casa familiare Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno notificato un decreto di allontanamento dalla casa familiare, nei confronti di un 22enne e una 25enne accusati di comportamenti intimidatori e violenti contro i genitori

23:29 Prodotti non sicuri: sequestro e denuncia a Cagliari I Baschi verdi della Seconda Compagnia del Comando provinciale della Guardia di finanza ha sequestrato 3.479 prodotti non sicuri. Denunciato un 32enne cinese, titolare di un esercizio commerciale di vendita all’ingrosso di oggettistica

21/10/2020 Reddito cittadinanza: scoperto l’ennesimo furbetto Il beneficiario della pubblica provvidenza è stato segnalato alla Procura della Repubblica e all’Inps per la revoca del reddito e la restituzione delle somme indebitamente percepite, che ammontano a complessivi 5.989euro

21/10/2020 Froda la Regione: imprenditore ai domiciliari Arresti domiciliari per un imprenditore che a marzo aveva venduto 4milioni tra mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale alla Regione autonoma della Sardegna. Sequestrati 10,8milioni di euro e 2,7milioni di mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3

20/10/2020 Scoperta evasione fiscale per 191mila euro La Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso un controllo nei confronti di una società con sede in Assemini, operante nel settore edile, ritenuta “evasore totale” per l’annualità 2016 ed “evasore paratotale” nel 2015, 2017 e 2018

22/10/2020 Controlli anti-Covid: 34 sanzioni a Nuoro Nel corso del servizio, sono stati effettuati anche numerosi posti di controllo in vari punti della città e sono state controllate ottantacinque persone, venticinque autoveicoli e quattordici esercizi pubblici

22/10/2020 Bomba al municipio di Quartu L’ordigno artigianale è esploso nella notte nel retro del palazzo, in Via Venezia, danneggiando recinzione, vetrate e finestre. L’episodio richiama quanto accaduto, sempre alla vigilia delle Elezioni amministrative, cinque anni fa

22/10/2020 Bomba a Quartu: reazioni politiche bipartisan «Un atto indegno ancora più grave, perché messo a segno a tre giorni dalle Elezioni», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Dura condanna. No a ogni forma di violenza», rilancia il segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani

21/10/2020 Pietre, conchiglie e sabbia in valigia: sanzionati tre turisti Per una 49enne tedesca, un 45enne inglese e un 49enne tedesco è scattata una sanzione amministrativa, prevista da specifica disposizione di Legge regionale 16/2017, pari, al massimo, a 3mila euro per ciascuno