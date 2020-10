Covid Cagliari: sospese attività chirurgie e altri reparti

7:43 Terapia intensiva, no Covid grazie La notizia dell´apertura della terapia intensiva di Alghero, avrebbe dovuto riempirmi di gioia. E invece ha provocato in me solo grande preoccupazione. Preoccupazione perchè un tale evento, atteso da anni, avviene in sordina, senza la presenza delle più alte cariche cittadine, in rappresentanza della comunità tutta, quasi ci fosse qualcosa da nascondere