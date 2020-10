Università sarde: da lunedì, attività on-line

22/10/2020 Start cup Sardegna: dieci idee in finale In programma giovedì 29 ottobre l’evento on-line per la 13esima finale della manifestazione. Dieci le idee in gara per aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2020 della Business competition organizzata dagli Uffici di Trasferimento tecnologico delle Università di Sassari e di Cagliari