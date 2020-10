Red 13:33 Avaria e incendio: imbarcazione recuperata Gli uomini della Guardia costiera di Porto Torres hanno recuperato un´imbarcazione a vela belga con motore in avaria a seguito di un incendio, con due persone a bordo



PORTO TORRES – Ieri sera (lunedì), si sono concluse le operazioni di recupero relative all’imbarcazione a vela battente bandiera belga “Manga Be” in navigazione nel Golfo dell’Asinara. L’operazione Sar ha avuto inizio intorno alle 18.45, quando la Sala Operativa della Capitaneria di porto turritana ha ricevuto un “May day” da parte di una barca a vela alla deriva a circa 7miglia nautiche dal porto di Porto Torres, nel Golfo dell’Asinara, con due persone a bordo e con il motore in avaria a causa di un incendio divampato a bordo e immediatamente estinto.



La Guardia costiera di Porto Torres ha inviato in zona la motovedetta Cp810, unità specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso, invitando gli occupanti dell’unità in avaria a indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma in attesa dei soccorsi. Giunti in zona operazioni e rintracciata l’unità in difficoltà con l’utilizzo di fonti luminose, i militari hanno prestato assistenza per il raggiungimento in sicurezza nel porto di Porto Torres.



Le operazioni sono terminate, attorno alle 20, quando l’unità è stata ormeggiata in piena sicurezza nella locale banchina dell’ex “Marina turritana” del porto commerciale con l’ausilio della Cooperativa dei ormeggiatori/barcaioli di Porto Torres. I due diportisti, nonostante il grande spavento, non hanno avuto bisogno di cure mediche. La Capitaneria ha avviato un’inchiesta di natura amministrativa per verificare le cause del sinistro marittimo.