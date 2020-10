Red 17:34 Covid-19: sette decessi in due giorni Le vittime (199 in tutto) sono tre uomini e una donna tra gli 81 e i 93 anni, residenti nel Sud Sardegna, due 86enni della Città metropolitana di Cagliari e un 58enne della provincia di Oristano. 174 i nuovi casi rilevati, secondo l´ultimo aggiornamento dell´Unità di crisi regionale



CAGLIARI - Sono 8.164 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano 174 nuovi casi; 126 rilevati attraverso attività di screening e quarantotto da sospetto diagnostico. Le vittime (199 in tutto) sono sette (quattro ieri e tre oggi): tre uomini e una donna tra gli 81 e i 93 anni, residenti nel Sud Sardegna, due 86enni della Città metropolitana di Cagliari e un 58enne della provincia di Oristano.



In totale sono stati eseguiti 253.445 tamponi con un incremento di 2.544 test. Sono invece 306 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+ tre rispetto al dato di ieri), mentre è di trentasei il numero dei pazienti in terapia intensiva (+ uno). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.719 (+ 135).



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.883 pazienti guariti (+ quaranta), più altri ventuno guariti clinicamente (- quattordici). Sul territorio, degli 8.164 casi positivi complessivamente accertati, 1.543 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ ottanta), 1.279 nel Sud Sardegna (+ trentatre), 666 a Oristano (+ undici), 1.133 a Nuoro e 3.543 a Sassari (+ cinquanta).