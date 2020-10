Red 19:25 Spacciatore arrestato a Quartu Ieri pomeriggio, i Baschi verdi della seconda Compagnia di Cagliari della Guardia di finanza, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno tratto in arresto un 36enne cagliaritano per spaccio di sostanze stupefacenti



QUARTU SANT’ELENA - I Baschi verdi della seconda Compagnia di Cagliari della Guardia di finanza, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno tratto in arresto un 36enne cagliaritano per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio (lunedì), i finanzieri erano impegnati nel quotidiano controllo del territorio a Quartu Sant'Elena, quando un continuo via vai sospetto di persone vicino a un edificio di Via Manno ha richiamato la loro attenzione. Dopo un'attenta attività di osservazione, hanno deciso di intervenire, sottoponendo a controllo il pusher intento nello spaccio di sostanze stupefacenti.



La perquisizione dello spacciatore e la successiva perquisizione domiciliare hanno permesso di rinvenire, complessivamente, 60,3grammi di marijuana (suddivisa in 110 dosi), 8,6grammi di hashish, 50euro in banconote di piccolo taglio e 168 semi di canapa. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Lo spacciatore è stato arrestato per il reato di spaccio ed è stato sottoposto alla misura della presentazione quotidiana ai Carabinieri di Quartu Sant'Elena in attesa del giudizio.



L’operazione è l’ultima in ordine di tempo eseguita dalle Fiamme gialle cagliaritane sul territorio della provincia: negli ultimi giorni, infatti, a seguito di interventi effettuati in diversi centri urbani, sono stati segnalati alla locale Prefettura undici assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati 144grammi di marijuana e 1,7 di hashish. Il consuntivo annuale dell’attività della Guardia di finanza di Cagliari vede le pattuglie del Corpo, da un lato operare quotidianamente sul territorio, dall’altro effettuare complesse e articolate indagini per individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione (in particolare quella delle unità cinofile) alle altre Forze di Polizia impegnate al contrasto del fenomeno: complessivamente, sono state segnalati alla Prefettura 189 soggetti (di cui nove minori), denunciate trentuno persone alla Autorità giudiziaria, arrestati ventotto spacciatori (di cui uno minorenne) e sequestrati 13,3chilogrammi di cocaina, 4,4chilogrammi di marijuana, 10,59chilogrammi di hashish, un chilogrammo di eroina e quindici spinelli.