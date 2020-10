video Red 12:40 Assemblea del Parco di Porto Conte in diretta Sarà possibile assistere nel pomeriggio odierno ai lavori dell’Assemblea dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte prevista per oggi (ore 16) in diretta streaming dal Quotidiano di Alghero



Quotidiano di Alghero. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019, la ratifica del decreto del presidente del 3 marzo relativo all’approvazione del Bilancio previsionale 2020/2022, insieme alla ratifica di alcune variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022. E ancora, aggiornamento delle linee guida del piano del Parco e la questione del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti. Commenti ALGHERO - Si riunisce l'assemblea del Parco di Porto Conte a distanza di 9 mesi dall'ultima riunione, e nonostante le polemiche degli ultimi giorni non sarà in presenza. Riunione dell’Azienda speciale che sarà comunque in diretta streaming, raggiungibile direttamente dal. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019, la ratifica del decreto del presidente del 3 marzo relativo all’approvazione del Bilancio previsionale 2020/2022, insieme alla ratifica di alcune variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022. E ancora, aggiornamento delle linee guida del piano del Parco e la questione del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti. Guarda e condividi il video su Alguer.tv