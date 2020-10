Red 13:49 Covid-19: manifestazione a Sassari Il Comitato “Tu tzi serri? Tu tzi paghi!” ha organizzato una manifestazione di protesta per sabato 31 ottobre, alle 18, in Piazza Castello. Diverse le proposte del Comitato di cittadini, che chiede azioni e risposte alla politica nazionale e regionale







«La Sardegna a giugno, dopo immensi sacrifici, era finalmente “Covid free”, ma poi l’Isola è stata aperta al contagio dal Governo centrale – ricordano i membri del Comitato - D’altra parte, il governo della Regione autonoma non è stato in grado di preparare il sistema sanitario alla seconda ondata della pandemia. Stato centrale e Regione autonoma sono corresponsabili di questa situazione. Adesso, la parola d’ordine è colpevolizzare il cittadino per giustificare la propria incapacità. Noi diciamo “No!”. Noi vogliamo sapere cosa hanno fatto lo Stato e la Ras in questi otto mesi per garantire a tutti i cittadini di poter lavorare in sicurezza. Stato centrale e Regione autonoma hanno preso misure tardive e ingiuste, hanno avuto otto mesi di tempo per rimettere mano a sanità, trasporti, territorio, scuola».



