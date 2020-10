Red 21:18 A Oristano apre il Covid-hotel Posti letto a Ghilarza. «Al lavoro per superare le criticità», annuncia l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che questa mattina ha incontrato il commissario dell´Ats Massimo Temussi, il prefetto Gennato Capo, il sindaco Andrea Lutzu e la direttrice dell´Assl Valentina Marras







«Siamo al lavoro per dare al territorio risposte rapide ed efficaci, in una situazione complicata a causa della crescita della curva pandemica - dichiara Nieddu -Il supporto del presidio di Ghilarza rafforzerà la capacità del nostro sistema sanitario di rispondere all’emergenza nell’area. L’apertura imminente della struttura recettiva già individuata da Ats, permetterà, invece, di trovare sistemazione ai pazienti ormai in fase di guarigione, alleggerendo la pressione sugli ospedali. Infine, con l’apertura dell’hot-spot per i test, saremo in grado di aumentare i controlli e rendere più veloce l’individuazione dei positivi».



L’incontro è stato anche occasione per discutere il tema legato alla carenza di personale nelle strutture dell’area. «Un problema che riguarda l’intero sistema sanitario regionale - precisa l'esponente della Giunta Solinas - Stiamo procedendo al reclutamento di medici in tutta l’Isola. Metteremo in campo ogni soluzione percorribile per potenziare i servizi e gli organici del territorio».



