8:45
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»
Lo denuncia con forza Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che raccoglie il grido di disperazione di centinaia di famiglie: I cittadini sono costretti a rivolgersi prima alla guardia medica e poi al punto Ascot di Fertilia dove si formano code interminabili
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»

ALGHERO - «Non solo il reparto di Endocrinologia a rischio chiusura. Dal 1° gennaio, circa 8000 cittadini algheresi sono rimasti senza medico di base. È una situazione gravissima, indegna di una comunità civile e totalmente fuori controllo». Lo denuncia con forza Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che raccoglie il grido di disperazione di centinaia di famiglie alle prese con un vero e proprio incubo quotidiano. «Parliamo di persone che necessitano di ricette per farmaci salvavita, di prescrizioni mediche fondamentali, di certificati di malattia per poter lavorare. Tutto ciò che prima veniva garantito dal proprio medico di fiducia oggi è diventato un percorso a ostacoli», afferma Pais.

Un’emergenza che si traduce in ore di attesa, disagi e umiliazioni. «I cittadini sono costretti a rivolgersi prima alla guardia medica e poi al punto Ascot di Fertilia (provvidenzialmente istituito nella scorsa legislatura in Regione), dove si formano code interminabili, spesso all’aperto e sotto le intemperie. E dopo ore di fila non è nemmeno garantito di essere visitati: se l’orario dell’ambulatorio termina, si viene rimandati al giorno successivo». La situazione è ancora più drammatica per chi soffre di patologie gravi. «Ci sono malati che non si reggono in piedi, costretti a fare la fila come se nulla fosse. Attraverso il cellulare non si può più fare niente, mentre prima il proprio medico risolveva anche a distanza. Questo non è progresso, è un ritorno indietro inaccettabile».

Pais sottolinea come il problema non riguardi solo Alghero, ma sia ormai diffuso in tutta la provincia di Sassari, con criticità ancora più evidenti nei centri più piccoli, dove la carenza dei medici di base si somma all’isolamento territoriale e alla mancanza di servizi essenziali. «Un’emergenza regionale che colpisce soprattutto i più fragili e che dimostra il fallimento della programmazione sanitaria che invece prometteva miglioramento dell'assistenza». Il consigliere comunale non usa mezzi termini: «È un incubo. E la cosa più grave è il silenzio della politica, o l'utilizzo di slogan e selfie. Altro che cambio di passo: tutto è peggiorato e all’orizzonte non si intravede nemmeno una parvenza di soluzione, se non un balletto di nomine nelle aziende e la sanità utilizzata come spartizione di potere». Infine l’amara stoccata: «Forse l’unica “risposta” è rivolgersi al Cup politico come qualcuno a livello regionale sembra suggerire. Una battuta dal riso amaro, che richiama solo vergogna e responsabilità. La politica non può più far finta di nulla».
