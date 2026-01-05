S.A. 11:57 Asl Ogliastra, si insedia il neo direttore Fabbo Il manager, esperto in geriatria ed organizzazione dei servizi socio-sanitari e già Direttore sanitario ad Asti, ha incontrato i vertici aziendali nella sede di Lanusei



LANUSEI – Si è insediato ufficialmente nei giorni scorsi nella sede della direzione generale della Asl Ogliastra a Lanusei, Andrea Fabbo, il nuovo direttore generale dell’azienda socio-sanitaria ogliastrina. Negli uffici della direzione di via Piscinas, il manager ha voluto incontrare i vertici aziendali e direttori dei vari servizi dell’Azienda per un primo saluto istituzionale. «Ho accolto questo incarico con entusiasmo e spirito di servizio – ha detto il nuovo direttore -questo è un territorio bellissimo ed accogliente, così come la sua gente e spero di poter essere utile ricambiando questa grande disponibilità che ho ricevuto. Siamo in una delle “Blue zone della longevità”, con le sue peculiarità e difficoltà logistiche. Per un geriatra questo è un contesto ideale in cui poter

portare le proprie competenze. Diciamo che è una bella sfida – evidenzia il manager - servono modelli organizzativi innovativi e adeguati, in modo da soddisfare in maniera appropriata i crescenti bisogni di salute della popolazione».



Il manager giunge in Sardegna dopo aver maturato significative esperienze ai vertici del sistema sanitario nazionale: ha ricoperto il ruolo di direttore delle Attività socio-sanitarie presso l’Ausl di Modena fino a gennaio 2025, per poi assumere la Direzione sanitaria della Asl di Asti dal febbraio scorso. Conclusa l’esperienza in Piemonte, inizia oggi il suo mandato operativo in Ogliastra. Il profilo

del dottor Andrea Fabbo delinea un percorso di alta specializzazione, radicato in una solida formazione accademica e in una vasta esperienza professionale sul campo. Medico geriatra, si è formato presso le Università di Napoli, Parma, Torino e Bologna. Dopo L’esperienza all’Ausl di Reggio Emilia, dal 2000 opera presso la Ausl di Modena, dove ha diretto la struttura “Fasce Deboli” (anziani, disabili e cure domiciliari) del distretto di Mirandola (dal 2010 al 2015), e poi la S.C. Disturbi cognitivi e demenze - Geriatria territoriale (2017-2024), coordinando la rete demenze geriatrica provinciale. Inoltre, dal 2015 al 2025 è stato coordinatore del progetto demenze per la Regione Emilia-Romagna, maturando una specifica competenza nella gestione dei servizi territoriali.



«La mia direzione sarà caratterizzata dall’ascolto di tutti – sottolinea il manager - dal lavoro di squadra, dalle decisioni basate su dati ed evidenze e dal dialogo costante con gli specialisti, i medici di medicina generale, le professioni sanitarie e soprattutto con le comunità locali e le associazioni. Abbiamo necessità di potenziare i servizi ospedalieri e territoriali – continua – creando quella sanità di prossimità di cui questo territorio ha estremamente bisogno. Lo sviluppo dell’innovazione e delle conoscenze, la ricerca del personale, creando anche nuove possibilità ed attrattività verso questo territorio, e la necessità di garantire quello che serve soprattutto ai più fragili, saranno elementi distintivi del mio mandato. Non dimentico la prevenzione – conclude il nuovo Dg - che è il più grande investimento sulla salute che la sanità pubblica può fare». Nei prossimi giorni il nuovo direttore generale visiterà l’ospedale e le diverse strutture del territorio, per incontrare il personale e

confrontarsi sulle principali criticità da affrontare.



Nella foto: Andrea Fabbo