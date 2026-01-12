Alguer.it
Cor 13:16
Manutenzione all´ospedale di Olbia: disagi
Nella giornata di giovedì 15 gennaio l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria. L’Azienda si scusa anticipatamente con i cittadini, sottolineando che tutte le attività sono state comunque pianificate per ridurre al minimo l’impatto sulle attività sanitarie e sull’utenza
Manutenzione all´ospedale di Olbia: disagi

OLBIA - Nella giornata di giovedì 15 gennaio l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria, non rinviabile, del sistema elettrico. Nell’occasione saranno sospese tutte le attività sanitarie programmabili ed energivore. L’intervento è coordinato dall’Area Tecnica della Asl Gallura, mentre le disposizioni organizzative all’interno dell’ospedale sono curate dalla Direzione Medica di Presidio.

«L’intervento è improntato alla modernizzazione della struttura, precisamente dell’impianto elettrico ormai obsoleto che alimenta tutto l’ospedale – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – e prevede il potenziamento dei sistemi di sicurezza degli impianti, oltre alla sostituzione dei componenti elettromeccanici di scambio elettrico tra rete e gruppi elettrogeni. Per garantire la sicurezza dei pazienti, le attività chirurgiche programmabili, ambulatoriali, i servizi Cup e front office ospedalieri saranno sospesi. C’è l’impegno a recuperare entro breve tempo tutte le prestazioni, con la riprogrammazione tempestiva degli appuntamenti».

La procedura prevede che il 15 gennaio, alle ore 7.00 e alle ore 19.00, in entrambi i casi per un massimo di trenta minuti, avvenga lo stacco totale della corrente. Nel corso della giornata sarà poi la rete di emergenza formata da gruppi di continuità e gruppi elettrogeni a garantire l’assistenza in sicurezza dei pazienti già ricoverati e degli interventi urgenti non differibili.

Verranno garantite le prestazioni diagnostiche urgenti per il Pronto Soccorso e per le diverse Unità Operative. La Centrale 118 sarà informata della situazione di emergenza, in modo da dirottare eventuali codici maggiori verso altre strutture ospedaliere. Nel dettaglio sono sospesi per tutto il giorno i seguenti servizi all’interno dell’ospedale Giovanni Paolo II: attività chirurgiche programmabili (interventi d’elezione, day surgery e ricoveri ordinari), visite ambulatoriali specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio, prelievi ematochimici per pazienti esterni, accesso di utenza esterna agli sportelli Cup e all’Ufficio Cartelle Cliniche/Stato Civile.
12 gennaio
Riformatori: Demolire il Palacongressi
13 gennaio
NaturaBio tra le 300 eccellenze italiane
13 gennaio
Torna il Giro della Sardegna: 5 tappe



