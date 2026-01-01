S.A. 16:59 Olbia intitola l’aeroporto a Karim Aga Khan L’intitolazione – ricordata da una targa sistemata nel terminal principale dello scalo – è stata possibile dopo il via libera del Consiglio di Amministrazione dell´Enac che ha accolto la richiesta fatta dal Comune all’indomani della scomparsa del principe



OLBIA - Dopo una cerimonia solenne che si è svolta nell’Aula Consiliare del Comune di Olbia l’aeroporto di Olbia – Costa Smeralda è stato intitolato al principe ismaelita Karim Aga Khan IV, deceduto a Lisbona il 4 febbraio 2025 all’età di 88 anni. L’intitolazione – ricordata da una targa sistemata nel terminal principale dello scalo – è stata possibile dopo il via libera del Consiglio di Amministrazione dell'Enac che ha accolto la richiesta fatta dal Comune all’indomani della scomparsa del principe. «L’intitolazione dell’aeroporto di Olbia al principe Karim Aga Khan IV non è un omaggio simbolico, ma il riconoscimento pubblico di una visione che ha cambiato il destino di questo territorio e in larga misura, dell’intera Sardegna» ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde.



Alla cerimonia ha partecipato anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni: «Il Principe Aga Khan – aggiunge il vicepresidente della Regione – ha saputo immaginare una Gallura e una Sardegna capaci di dialogare con il mondo senza rinunciare alla propria identità. Una visione che si è tradotta in investimenti, collegamenti, lavoro e sviluppo, dando all’Isola una prospettiva internazionale quando non era affatto scontato. Intitolare oggi l’aeroporto al suo nome significa riconoscere che lo sviluppo nasce da scelte lungimiranti e dal coraggio di guardare avanti. È un gesto di gratitudine che parla non solo al passato, ma soprattutto alle generazioni future».



Imprenditore illuminato e carismatico, Karim Aga Khan, al secolo Shah Karim al Hussaini, è stato il 49° imam ereditario dei musulmani ismailiti, una comunità religiosa di circa 15 milioni di fedeli sciiti. Il suo nome è legato a doppia mandata alla Costa Smeralda, territorio che il Principe scoprì all’inizio degli anni Sessanta. Con una grande intuizione, precorrendo i tempi, l’Aga Khan capì immediatamente che un luogo di tale bellezza aveva necessità di infrastrutture per diventare una destinazione turistica. Una visione che ha portato anche alla creazione di una compagnia aerea. Alisarda, infatti, fu fondata proprio nel 1963 per connettere l’Isola, e in particolare la Costa Smeralda col resto del mondo. Anche la fondazione dell’aeroporto di Olbia, oggi uno scalo a livello internazionale, è frutto della visione imprenditoriale illuminata dell’Aga Kahan.



«Il Principe Aga Khan – ha ricordato la presidente Todde – ha contribuito alla costruzione di un sistema completo: un aeroporto, un porto, infrastrutture strategiche capaci di produrre sviluppo e lavoro, anche ad alta qualificazione, senza ricorrere in modo massiccio alle risorse pubbliche. Per questo intitolare oggi lo scalo gallurese a suo nome non è un atto celebrativo, ma una assunzione di responsabilità». Alla cerimonia solenne in Comune hanno partecipato anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, la figlia del Principe Aga Khan, Zahra, l'amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, Silvio Pippobello, il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, e il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi. Dopo la prima parte al Comune di Olbia, il cerimoniale è poi proseguito al terminal principale dell’aeroporto dove è stata scoperta l’insegna con il nuovo nome dello scalo: "Aeroporto Olbia Costa Smeralda – S.A. Principe Karim Aga Khan IV".