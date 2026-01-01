S.A. 17:07 La capolista Alghero in trasferta contro il Coghinas Domenica 18 gennaio, allo stadio Comunale di Santa Maria Coghinas, l’Alghero affronterà la 19a giornata del campionato di Promozione girone B contro il Coghinas



ALGHERO - Domenica 18 gennaio, allo stadio Comunale di Santa Maria Coghinas, l’Alghero affronterà la 19a giornata del campionato di Promozione girone B contro il Coghinas. I giallorossi arrivano a questo appuntamento forti di un cammino straordinario: la vittoria nella 18a giornata ha permesso alla formazione allenata dallo staff algherese di allungare ulteriormente la propria striscia positiva, centrando il diciottesimo successo consecutivo e mantenendo il punteggio pieno in vetta alla classifica. Un rendimento impeccabile che conferma solidità, continuità e grande maturità di un gruppo costruito per competere ai massimi livelli.



Il Coghinas, attualmente settimo in classifica, arriva dalla sconfitta esterna sul campo del Thiesi ma resta una formazione organizzata e capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto tra le mura amiche. Un avversario da affrontare con rispetto e determinazione, senza lasciarsi ingannare dalla posizione in graduatoria. L’obiettivo dell’Alghero è dare continuità al proprio percorso, scendendo in campo con personalità, equilibrio e fame di vittoria, facendo leva sull’identità di squadra costruita giornata dopo giornata. L’Alghero confida nel sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, certo che il calore del popolo giallorosso possa rappresentare ancora una volta una spinta importante nel cammino verso nuovi traguardi.