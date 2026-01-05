Alguer.it
S.A. 8:38
«Azzerate liste d´attesa, Alghero e Sassari dimenticate»
Lo sfogo è di Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero che rivolge un appello alla Presidente della Regione Alessandra Todde
ALGHERO - «L’azzeramento delle liste d’attesa per l’invalidità civile nel Medio Campidano rappresenta senza dubbio un risultato positivo, che dimostra come, quando la Regione interviene con decisione, i problemi possono essere risolti. Proprio per questo risulta ancora più evidente e inaccettabile la situazione che si registra nel territorio di Sassari, aggravata dalla chiusura dell’Ufficio Invalidi Civili di Alghero, scelta che ha prodotto un allungamento insostenibile dei tempi di attesa a visita e un grave disagio per cittadini fragili e famiglie già provate». Lo sfogo è di Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero che rivolge un appello alla presidente della Regione che ha l'assessorato alla Sanità tra le sue competenze ad interim: «Non è tollerabile che esistano sardi di serie A e sardi di serie B. Alghero e l’intero Nord-Ovest della Sardegna non possono continuare a pagare decisioni organizzative sbagliate e una evidente mancanza di attenzione politica. È urgente un intervento immediato della Presidente della Regione Alessandra Todde, affinché vengano ripristinati servizi adeguati anche sul territorio e garantiti tempi certi per il riconoscimento dell’invalidità civile. I diritti non possono dipendere dal codice di avviamento postale».

Nella foto: Alberto Bamonti
8 gennaio
«Almeno una fontana nell´Esso abbandonato»
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
8 gennaio
«Togliere le chiavi di Sassari a Francesca Albanese»



