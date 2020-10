Red 12:36 Tempio Pausania: Addis presenta la Giunta Ieri mattina, il neoeletto primo cittadino tempiese ha presentato la nuova Giunta comunale, espressione della lista civica Tempio tradizione e futuro







Anna Paola Aisoni, dopo il successo personale con 1124 voti è il nuovo vicesindaco, con delega ai Servizi sociali, Urbanistica e Rigenerazione urbana. Paolo Cossu, che di voti ne ha ricevuto 564, è il nuovo assessore a Patrimonio, Programmazione, Bilancio, Finanze, Tributi, Strade rurali, Agro e Edilizia privata. Per Elisabeth Vargiu la campagna elettorale e il successo ottenuto (866 voti) sono il miglior punto di partenza per l’incarico di assessore al Turismo, Sport e Spettacolo. Francesco Quargnenti, «felice per il consenso che la città gli ha attribuito e rinnovato in forza degli ottimi risultati conseguiti nel mandato appena concluso», ha ricevuto le deleghe ai Lavori pubblici, Ambiente, Polizia locale, Viabilità urbana, extra urbana e Protezione civile. Monica Liguori sente profondamente la responsabilità dell’incarico ricevuto ed è l'assessore alla Pubblica istruzione, Cultura, Affari istituzionali, Commercio e Artigianato.



Sergio Pala sarà consigliere con delega al Decoro urbano e alle importanti attività di consulenza e supporto al sindaco in materia di funzionamento degli uffici comunali. Una conferma anche per Massimiliano Pirrigheddu, che in questa legislatura, da consigliere ha ottenuto la delega relativa alle Strategie di sviluppo territoriale e Risorse comunitarie. E’ il giovane Marco Luca Careddu, alla prima esperienza politica, che dovrà seguire le frazioni di Nuchis, Bassacutena e San Pasquale, in qualità di consigliere con delega. Un ruolo complesso, per il quale, durante la campagna elettorale, molto si è detto. Una new-entry anche per le Politiche giovanili e gli eventi, settore del quale dovrà occuparsi Emanuele Scolafurru, anche lui volto nuovo della politica cittadina. Le Politiche industriali e la riconversione Zir seguiranno le indicazioni dell'ingegner Mariella Asara, consigliere con delega. Chiude il gruppo di lavoro, con il ruolo di capogruppo di Maggioranza e delega alla sanità, Franco Marotto.



Si tratta di una compagine consiliare consapevole della forte responsabilità e delle aspettative che la comunità ha espresso consegnando alla lista il 59,9percento delle preferenze. Tutti hanno firmato con l’emozione che il momento ha richiesto, sotto lo sguardo di Addis, «consapevole di avere creato una squadra per la quale continuità, competenza e affidabilità sono termini fondamentali». Parole di ringraziamento sono state rivolte a tutto il gruppo di lavoro che durante la campagna elettorale ha seguito e sostenuto la lista. Dopo il brindisi di rito, i neoassessori hanno preso possesso degli uffici di competenza e hanno incontrato i dirigenti comunali. Prossimo atto, la convocazione del primo Consiglio comunale.



