Red 12:03 Decesso a Orotelli: accertamenti del Ris di Roma Ieri mattina, in località Filighe, sono stati eseguiti ulteriori esami tecnici con la partecipazione del Ris di Roma per ricostruire quanto accaduto a Esperino Giobbe, deceduto il 17 ottobre nella sua azienda agricola



OROTELLI - Dopo gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Ottana, della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Nuoro e quelli immediatamente successivi dei Carabinieri del Ris di Cagliari, ieri mattina (venerdì), in località Filighe, nel territorio comunale di Orotelli, di intesa con il sostituto procuratore Andrea Ghironi, che sta coordinando le indagini, sono stati eseguiti ulteriori esami tecnici con la partecipazione del Ris di Roma per ricostruire quanto accaduto a Esperino Giobbe, deceduto il 17 ottobre nella sua azienda agricola. Nei giorni scorsi, sono state eseguite alcune perquisizioni nei confronti di due parenti della vittima e sono stati sequestrati alcuni capi di abbigliamento per la presenza di tracce di sangue latenti.



L’attento esame del luogo, le ferite della vittima e il successivo esame autoptico, hanno generato forti dubbi negli investigatori che la morte possa essere riconducibile a un fatto accidentale durante il governo di alcuni bovini presenti nell’azienda. Pur non potendo escludere completamente l’evento accidentale, gli investigatori non hanno mai abbandonato l’ipotesi che il decesso sia conseguente ad un’azione violenta e voluta.



Nei prossimi giorni, gli esperti del Ris di Cagliari eseguiranno gli esami di confronto sulle tracce ematiche latenti presenti sugli indumenti sequestrati durante le perquisizioni domiciliari ed esami biologici e dattiloscopici sui materiali prelevati nell’azienda agricola durante il sopralluogo. L’accertamento tecnico di ieri, invece, ha lo scopo di verificare dinamica e traiettorie delle macchie di sangue rinvenute sul luogo del decesso.