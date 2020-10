Cor 12:48 Cani e gatti: contributi sterilizzazioni Per il secondo anno consecutivo il Comune di Alghero mette a disposizione delle somme per contribuire alla sterilizzazione di cani e gatti di proprietà







«Nonostante l'attenzione attuale sia rivolta sulle conseguenze della diffusione del Covid-19, a maggior ragione non ci si può dimenticare del fatto che comunque moltissimi algheresi hanno scelto negli anni di adottare un cane o un gatto e che il rischio di proliferazione di questi amici domestici può costituire un problema ben più preoccupante da affrontare di quanto non lo fosse anche solo un anno fa».



Con l'intento di semplificare quanto più possibile il compito dei proprietari, il Servizio Ambiente ha realizzato e pubblicato una pagina informativa dedicata alle sterilizzazioni nella sezione "Servizi al Cittadino" del sito istituzionale del Comune di Alghero, dove è possibile scaricare il bando, tutta la modulistica e poter disporre in maniera immediata delle informazioni utili per poter presentare la propria istanza, anche grazie alla presenza di uno spazio riservato alle "domande ricorrenti", alle quali sono già state date risposte basandosi sull’esperienza maturata nel 2019 e che potranno essere aggiornate con eventuali nuove richieste. Commenti ALGHERO - Per il secondo anno consecutivo il Comune di Alghero mette a disposizione delle somme per contribuire alla sterilizzazione di cani e gatti di proprietà. «La strada aperta con la delibera n. 315 del 16 ottobre 2019, che ha fissato i criteri di assegnazione dei contributi, viene ripercorsa anche quest'anno, consentendo un notevole snellimento della procedura e l'impegno delle quote agli aventi diritto in tempi decisamente contenuti».«Nonostante l'attenzione attuale sia rivolta sulle conseguenze della diffusione del Covid-19, a maggior ragione non ci si può dimenticare del fatto che comunque moltissimi algheresi hanno scelto negli anni di adottare un cane o un gatto e che il rischio di proliferazione di questi amici domestici può costituire un problema ben più preoccupante da affrontare di quanto non lo fosse anche solo un anno fa».Con l'intento di semplificare quanto più possibile il compito dei proprietari, il Servizio Ambiente ha realizzato e pubblicato una pagina informativa dedicata alle sterilizzazioni nella sezione "Servizi al Cittadino" del sito istituzionale del Comune di Alghero, dove è possibile scaricare il bando, tutta la modulistica e poter disporre in maniera immediata delle informazioni utili per poter presentare la propria istanza, anche grazie alla presenza di uno spazio riservato alle "domande ricorrenti", alle quali sono già state date risposte basandosi sull’esperienza maturata nel 2019 e che potranno essere aggiornate con eventuali nuove richieste.