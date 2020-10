«Situazione esplosiva in lungodegenza di Ittiri»

18:37 Covid, giornata tragica: 13 morti e 325 positivi Sono 227 in tutto i decessi dall'inizio della pandemia in Sardegna. 349 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, 26 in più rispetto al dato di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.667

10:05 Ingressi contingentati nel cimitero di Alghero In base all´ordinanza emanata dal sindaco Mario Conoci, in questi giorni, e compreso il 2 novembre, gli ingressi nel cimitero cittadino dovranno essere contingentati

29/10/2020 Letti Covid, alta tensione al Marino I responsabili dei reparti finiscono con un´accesa discussione davanti al personale. Clima rovente al Marino di Alghero dove si tenta di allestire l´ospedale Covid in mezzo a diverse difficoltà

11:13 Tamponi, al Palazzo Rosa una nuova area È stata realizzata al secondo sottopiano dove sono stati installati tre box e poltroncine per gli utenti in attesa. Sarà attiva a Sassari dalla giornata di lunedì

9:18 Covid, Sassari: 72 casi in una settimana In base ai dati forniti ieri, dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità pubblica dell´Assl Sassari, il sindaco Gian Vittorio Campus ha reso noto che in città ci sono 387 positivi al Coronavirus, di cui trentatre ricoverati

10:32 Sassari: nominata una nuova pediatra Al termine della selezione, pubblicata all’inizio di ottobre sul sito internet Ats Sardegna, la Sc Medicina convenzionata di Sassari ha conferito il secondo incarico provvisorio, dei tre messi a bando, a Maria Carla Ponti

30/10/2020 A Oristano apre il Covid-hotel Posti letto a Ghilarza. «Al lavoro per superare le criticità», annuncia l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che questa mattina ha incontrato il commissario dell´Ats Massimo Temussi, il prefetto Gennato Capo, il sindaco Andrea Lutzu e la direttrice dell´Assl Valentina Marras

30/10/2020 «Pronto soccorso in tilt in Sardegna» «E´ come entrare in un girone dantesco», denuncia il segretario territoriale dell´Ugl Sardegna Simone Testoni: «Il sistema è in cortocircuito e la situazione in cui versano le strutture ospedaliere è sotto gli occhi di tutti»

29/10/2020 Sanità: i sindacati chiamano Flavio Sensi Anaao-Assomed, Aaroi-Emac, Fvm, Fesmed, Fp Cgil e Uil Fpl chiedono urgentemente un incontro con il direttore dell´Assl di Sassari Flavio Sensi. Sul tavolo, la situazione del Presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri

29/10/2020 «Grazie agli operatori della terapia intensiva» Ringraziamento alle operatrici e operatori della terapia intensiva di Alghero che Valdo Di Nolfo ho voluto fare istituzionalmente durante i lavori della commissione sanità di mercoledì 28 ottobre

29/10/2020 Sanità: incontro in videoconferenza coi sindacati Ieri mattina, si è tenuto un incontro di raffreddamento dei conflitti a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del personale della Sanità, tra le Segreterie territoriali di Sassari della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil, l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, i direttori e commissari straordinari di Ats, Aou Sassari e Assl Sassari Massimo Temussi, Flavio Sensi, Antonio Spano e Bruno Contu

29/10/2020 «La Commissione Sanità dorme sonni beati» I consiglieri d´Opposizione hanno presentato quattro proposte nell´ultima seduta della Commissione, tenutasi ieri pomeriggio, «ma la Maggioranza ha preso tempo, inspiegabilmente, senza decidere niente»