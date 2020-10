«Nessun omaggio a mio padre»

E´ la triste denuncia di Angelo Gnani. Situazione paradossale quella che molti algheresi vivono nel cimitero cittadino. Le sue parole, alla vigilia della della commemorazione dei Defunti, sono agghiaccianti

ALGHERO - Era il maggio del 2020 quando l'amministrazione annunciava la soluzione per raggiungere il proprio caro all'interno del cimitero di Alghero. Alla vigilia della commemorazione dei Defunti, ecco la situazione: il problema rimane totalmente irrisolto. «Dopo aver cercato in ogni dove e dopo aver chiesto inutilmente aiuto agli operatori sul posto, non ho potuto rendere omaggio a mio padre che riposa in un loculo situato nel "famigerato" 5° livello, e come me tanti altri non hanno potuto e non potranno fare altro che salutare a naso in su i propri cari». Sono le tristi parole di Angelo Gnani, ogni commento, mai come in questo caso, pare davvero superfluo.