Red 15:15 Loculi troppo alti: progetto dell´Amministrazione con i volontari Il Comune di Alghero cerca una soluzione per il raggiungimento dei loculi posti in altezza nel locale cimitero. A breve, prenderà il via il progetto che coinvolge i volontari per accompagnare gli anziani in cima alle scale







Nel contempo, l’Amministrazione sta provvedendo a rinnovare il parco delle attrezzature con l’acquisto di nuove scale che, a breve, saranno disponibili. Mentre la dotazione delle attrezzature esistenti consente l’accesso con relativa sicurezza ai loculi posti al terzo ed al quarto livello, così non è per quelli posti al livello superiore, ai quali l’accesso presenta aspetti di pericolosità evidente e per questo motivo è stato vietato l’utilizzo delle scale. La situazione si è venuta a determinare nel corso di questi anni nella nuova ala del cimitero, in cui sono stati realizzati, circa vent’anni fa, fabbricati che si sviluppano in altezza, con le conseguenze che toccano direttamente gli anziani, costretti a “scalare” la parete con l’insorgere di problemi di sicurezza. Con questo progetto, la soluzione si concretizzerà a breve termine, con il coinvolgimento, per questa prima fase, di una associazione di volontariato che presterà la propria opera la domenica, in attesa che anche le altre associazioni si rendano più libere dalle attività legate all’emergenza in atto.



Preliminarmente all’avvio del servizio di volontariato domenicale, gli addetti verranno muniti di apposita polizza assicurativa e di abilitazione all’uso delle scale. Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta procedendo ad una ricognizione dei loculi posti al quinto livello ed al trasferimento graduale delle salme ai livelli inferiori, con il progressivo liberarsi degli spazi, per consentire ai visitatori di accedervi nelle migliori condizioni. Questa operazione comporterà evidentemente ed inevitabilmente uno spazio temporale piuttosto dilatato, nel corso del quale verrà portato avanti ed affinato il servizio di accompagnamento da parte dei volontari, anche ampliando le giornate della settimana in cui si renderanno disponibili. Commenti ALGHERO - Nuove attrezzature e supporto dei volontari, così l’Amministrazione comunale di Alghero interviene per il problema delle altezze “irraggiungibili” dei loculi posti al quinto livello nel cimitero cittadino, determinato dalla impossibilità per gli anziani visitatori di raggiungere in sicurezza la “vetta”. L’ intervento è del Settore Manutenzioni che, grazie ad un progetto di collaborazione tra l’assessore Antonello Peru ed il presidente della Quinta Commissione consiliare Christian Mulas, coinvolgerà le associazioni di volontariato che si presteranno per garantire il servizio di accompagnamento dei visitatori con l’utilizzo delle scale per il raggiungimento dei loculi posti in altezza.Nel contempo, l’Amministrazione sta provvedendo a rinnovare il parco delle attrezzature con l’acquisto di nuove scale che, a breve, saranno disponibili. Mentre la dotazione delle attrezzature esistenti consente l’accesso con relativa sicurezza ai loculi posti al terzo ed al quarto livello, così non è per quelli posti al livello superiore, ai quali l’accesso presenta aspetti di pericolosità evidente e per questo motivo è stato vietato l’utilizzo delle scale. La situazione si è venuta a determinare nel corso di questi anni nella nuova ala del cimitero, in cui sono stati realizzati, circa vent’anni fa, fabbricati che si sviluppano in altezza, con le conseguenze che toccano direttamente gli anziani, costretti a “scalare” la parete con l’insorgere di problemi di sicurezza. Con questo progetto, la soluzione si concretizzerà a breve termine, con il coinvolgimento, per questa prima fase, di una associazione di volontariato che presterà la propria opera la domenica, in attesa che anche le altre associazioni si rendano più libere dalle attività legate all’emergenza in atto.Preliminarmente all’avvio del servizio di volontariato domenicale, gli addetti verranno muniti di apposita polizza assicurativa e di abilitazione all’uso delle scale. Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta procedendo ad una ricognizione dei loculi posti al quinto livello ed al trasferimento graduale delle salme ai livelli inferiori, con il progressivo liberarsi degli spazi, per consentire ai visitatori di accedervi nelle migliori condizioni. Questa operazione comporterà evidentemente ed inevitabilmente uno spazio temporale piuttosto dilatato, nel corso del quale verrà portato avanti ed affinato il servizio di accompagnamento da parte dei volontari, anche ampliando le giornate della settimana in cui si renderanno disponibili.