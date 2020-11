Cor 11:19

Telti: muore Pinducciu, storico sindaco

TELTI - E’ scomparso improvvisamente lo storico sindaco di Telti Gian Franco Pinducciu, uno dei personaggi politici più amati in Gallura, dove ha amministrato per oltre 40 anni. E’ stato ritrovato morto in strada ieri notte. Aveva avuto un infarto poco meno di un anno fa. La notizia ha destato profondo cordoglio da parte di tutta la comunità, ma anche tra i numerosi amici e nel mondo della politica.