Droga nella mascherina: denunciato gambiano

30/10/2020 Controlli Forestale: capitano Barracelli colto in flagrante Il Servizio Ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Sassari, da inizio settembre, ha intensificato e reso più incisivi i controlli sul territorio: colto nella flagranza del reato di furto il capitano di una Compagnia Barracellare

11:06 Week-end a Sassari: sanzionate 14 persone e due locali Prosegue l’azione della Polizia locale per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del Coronavirus. Venerdì, il Comando di Via Carlo Felice ha eseguito controlli congiunti con la Guardia di finanza nell’ambito del dispositivo di ordine pubblico programmato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza

31/10/2020 Non indossa la mascherina e colpisce l´autista: denunciato Il 7 ottobre, a Sassari, un 75enne non voleva indossare la mascherina sull’autobus e, alle rimostranze dell´autista, lo ha colpito al volto con l´ombrello, causandogli lesioni guaribili in cinque giorni

31/10/2020 Dalla consulenza nessuna violenza La consulenza ginecologica non avrebbe riscontrato nessun segno di violenza sulla 25enne di Alghero. Intanto, dopo la prima denuncia formalizzata alla Compagnia dei Carabinieri, gli sviluppi delle indagini sono stati curati dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza

20:49 Bracconieri a San Teodoro: Forestale in azione Questa mattina, la Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Siniscola, supportata dal personale della Base logistico operativa navale di La Caletta, ha rimosso una grossa gabbia in metallo per la cattura di cinghiali, posizionata da giorni in cima a una collina in località La Tanca di Santoru, nella frazione di Straulas del territorio comunale di San Teodoro

31/10/2020 Reddito di cittadinanza: denunciati in dodici Percepivano la misura di sostegno senza averne diritto: accertata una frode per oltre 130mila euro a Tempio Pausania. Le persone sono anche state deferite all´Inps

31/10/2020 Rapina con sparatoria: carabiniere ferito a Fonni Questa mattina, all’apertura, alcuni malviventi hanno rapinato l’Ufficio postale. Il militare ferito è una 25enne, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in Ospedale a Nuoro con elisoccorso, e che non è in pericolo di vita

30/10/2020 Scoperti due lavoratori in nero Le Fiamme gialle delle Tenenze di Iglesias e di Sanluri hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà locali, aventi sede una nell’hinterland di Carbonia e l’altra a Siurgus Donigala. Gli approfondimenti hanno fatto emergere che due lavoratori operavano completamente in nero e, quindi, sprovvisti della regolare copertura contributiva e assicurativa

31/10/2020 Decesso a Orotelli: accertamenti del Ris di Roma Ieri mattina, in località Filighe, sono stati eseguiti ulteriori esami tecnici con la partecipazione del Ris di Roma per ricostruire quanto accaduto a Esperino Giobbe, deceduto il 17 ottobre nella sua azienda agricola

31/10/2020 Furto su auto: ossese denunciato Ieri, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari un 40enne, già noto alle Forze dell´ordine, autore del furto su un’autovettura commesso in Piazza Matteotti, nella serata del 20 ottobre

30/10/2020 Frode su vendita auto: denuncia a Oschiri Ieri mattina, i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un 37enne abruzzese, già noto alle Forze dell´ordine, poiché, con l’inganno, è riuscito a farsi versare sul conto 4mila euro per la vendita di un autoveicolo, senza mai consegnarlo